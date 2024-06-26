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12 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası Afyonkarahisar'da Devam Ediyor

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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 12 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası, Kocatepe Spor Kompleksi'nin açık ve kapalı tenis kortlarında gerçekleştiriliyor. Turnuvada, kızlar ve erkekler kategorilerinde tekler ve çiftler maçları düzenleniyor. 10, 11 ve 12 yaş kategorilerinde toplam 104 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın finalleri 28 Haziran Cuma günü oynanacak.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 12 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası kapalı ve açık tenis kortlarında devam ediyor.

Turnuva, Kocatepe Spor Kompleksi'nin açık ve kapalı tenis kortlarında gerçekleştiriliyor. Bu yılki turnuvada, kızlar ve erkekler kategorilerinde tekler ve çiftler maçları düzenleniyor. 22-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bu turnuvada, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerinde toplam 104 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk günlerinde eleme maçları oynanırken, 24 Haziran Pazartesi günü itibarıyla ana tablo maçlarına geçildi. Turnuvanın finalleri ise 28 Haziran Cuma günü oynanacak ve şampiyonlar belli olacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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