12'nci Eker I Run, 4 bin kişiyle koşuldu

BURSA'da, 'Koşmaya Değer' mottosuyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Eker I Run', 18 ülkeden 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 42K Maratonu ve 15K koşusu birincileri Almanya'da düzenlenecek olan 40'ıncı Haspa Marathon Hamburg'a katılmaya hak kazanırken, etkinlikte sivil toplum kuruluşları için toplanan bağış tutarının yaklaşık 5,5 milyon TL'yi geçmesi hedefleniyor.

Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen 12'nci Eker I Run, saat 07.30'da Uludağ'ın zirvesinden başladı. Uludağ Oteller Bölgesi'nden start alan, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın finişi Eker Meydan'da gerçekleşti. 1.800 metre rakımdan başlayan parkurda, 6 dereceden 20 dereceye varan sıcaklık farklarıyla mücadele eden 120 maratoncu, Bursa'nın yemyeşil manzarası eşliğinde koştu. Maraton koşucularının birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yarışta, heyecan dolu anlar yaşandı.

KAZANANLAR HAMBURG MARATONU'NA GİDECEK

42K Maratonu'nda kadınlarda üst üste 4 senedir birinci olan Özlem Işık 3 saat 27 dakika 13 saniye ile ipi göğüslerken, 3 saat 32 dakika 13 saniyeyle Hülya Takım 2'nci, 3 saat 44 dakika 26 saniyeyle Euna Lee 3'üncü oldu. 42K Maratonu erkekler klasmanında Oğuzhan Emre Singer 2 saat 26 dakika 34 saniye ile 1'inci olurken, 2 saat 30 dakika 28 saniye ile Necati Aktaş 2'nci, 2 saat 39 dakika 52 saniye ile Kerem Baybatur ise 3'üncü sırada yer aldı. Kazananlara çeşitli ödüller verilirken, 12'nci Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Hamburg Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

MİNİK ADIMLAR 12'NCİ EKER I RUN'A RENKLİ GÖRÜNTÜLER KATTI

Eker Meydan aynı zamanda 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, Özel Sporcular Koşusu, 5K, 15K ve Paten Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Çocukların yaşıtları ile koşma deneyimi yaşadığı yarışlar ilgiyle takip edildi. Ailelerinin gururla izlediği minikler, hareket etmenin önemini öğrenirken, yarışma heyecanını da yaşama fırsatı buldu.

YARDIMSEVERLERLİK KOŞULARI İLE STK PROJELERİNE KAYNAK YARATILIYOR

Organizasyon kapsamında 19 sivil toplum kuruluşu, 'Adım Adım' aracılığıyla projelerine destek toplamak için koştu. Binlerce bağışçı ve gönüllü sporcunun desteğiyle bağış tutarında 4,5 milyon TL'ye yaklaşan yeni bir rekor kırıldı. Etkinlik kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden 2 hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. Bu yıl bağış tutarının 5,5 milyon TL'yi geçmesi hedefleniyor.

EKER I RUN'DA KOŞTU, GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Etkinlikte, ABD'li koşucu Brandon Foor, 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırma hedefi kapsamında 12'nci Eker I Run'a katıldı. Brandon Foor, 42K maratonunu 4 saat 22 dakika 31 saniye ile genel sıralamada 71'inci olarak tamamladı. Sporcu, bu derecesiyle hedeflediği rekoru elde ederek, Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmayı başardı.

ÖZGE KİRAZ: İLK VE TEK YOKUŞ AŞAĞI MARATONU

18 ülke ve 53 şehirden 4 bin kişinin katıldığı 12'nci Eker I Run, dereceye giren sporcular için yapılan ödül törenlerinin ardından sona ererken, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, yaşadıkları heyecanın her yıl artarak devam ettiğini belirterek, "4 bine yakın katılımcının koştuğu 2025 yılında sürdürülebilirlik temasını öne çıkardık. Festival alanında partnerimiz Revego tarafından kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla, ambalaj atıklarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması konusunda farkındalık yaratmayı ve bu alanda öncülük etmeyi amaçladık. 12'nci Eker I Run'da kadın koşucuların oranı bu yıl yüzde 40'a ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranı yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Katılımcıların ilgisi ve artan sayılar bize büyük bir mutluluk veriyor. Yalnızca 5K yarışında 2 bin 700'ü aşkın sporcunun start alması, bu ilginin en somut göstergesi. Ayrıca 120 sporcunun koştuğu 42K maratonu, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olma özelliğini koruyor" dedi.

'BAĞIŞ TUTARINDA YENİ BİR REKORA ULAŞTIK'

Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eker I Run'ın en özel bölümlerinden biri olan Özel Sporcular Yarışı'nda bu yıl 250 otizmli ve down sendromlu sporcu yer aldı. Minik Adımlar Koşuları ile de sağlıklı gelecek ve hareketli yaşam için yüzlerce çocuğu bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onların enerjisi ve coşkusu, etkinliğimizin ruhunu daha da güçlendirdi. Bu yıl Yardımseverlik Koşuları'na farklı alanlarda faaliyet gösteren 19 sivil toplum kuruluşu katıldı. Katılımcıların desteğiyle bağış tutarında yeni bir rekora ulaştık; 5,5 milyon TL'ye doğru ilerliyoruz. Bu tablo, iyiliğin peşinde koşan herkesin emeğiyle oluştu ve bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Eker I Run olarak, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na da katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amerikalı sporcu Brandon Foor, 42K maratonunu tamamlayarak 7 kıtada maraton ve ultra maratonu en hızlı koşma rekorunu kırdı. Eker I Run artık sporla ilgilenenlerin tanıdığı, temas ettiği bir marka haline geldi. Her geçen yıl büyüyen enerjisi ve artan etkisiyle Eker I Run, koşuyla birlikte iyilik, dayanışma ve neşeyi de Bursa'ya ve Türkiye'ye yayıyor."

DOĞUM GÜNÜNDE BİRİNCİLİK HEDİYESİ

Maratonda kadınlar kategorisinde birinci olan Özlem Işık ise bugün aynı zamanda doğum günü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"42 kilometre yarışmalarına 4'üncü kez katılıyorum. 4 yıldır da birinciliği göğüslüyorum. Bugün benim doğum günüm. Bugün aldığım birincilik benim için güzel bir hediye oldu. Eker I Run koşusunda her seferinde ilk günkü heyecanı hissediyorum. Çünkü buranın parkuru çok farklı. Benim için güzel bir duygu. Bütün spor branşlarında da olduğu gibi bu sporda da antrenman yapmak çok önemli. Burada sıfırdan başlayan kişilerin de birinci olma imkanı çok yüksek. Eker I Run ile bunun ilk adımını atabilirler."

HOBİ AMAÇLI BAŞLADI, BİRİNCİLİĞE KOŞUYOR

Erkeklerde birinci olan Oğuzhan Emre Singer de "35 yaşındayım. Eskişehir'den katılıyorum. İnşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Hobi amaçlı, kilo vermek için koşuya başladım. 12 yılın sonunda kendimi buradaki koşularda buldum. Özel olarak hazırlanmıyorum. Sürekli koşuyorum. 8 yıldır katılıyorum. Birinci olmak için geldim. Son 3 senedir burada birinci oluyorum. Güzel bir markayı temsil etmek çok güzel. Eğlenerek katılıyorum. Üst düzey yarışmacıların da olduğunu biliyorum. Güçlü kalan birinciliğin ipini göğüslüyor" ifadelerini kullandı.