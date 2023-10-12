Haberler ›› Spor ›› Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz

Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz

Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz"Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık""Çok kuvvetli bir takıma sahibiz"A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21: 45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.