Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz
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Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz"Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık""Çok kuvvetli bir takıma sahibiz"A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21: 45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.
Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz
"Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık"
"Çok kuvvetli bir takıma sahibiz"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21: 45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.
EURO 2024 ELEMELERİ
19: 00 Letonya - Ermenistan
21: 45 İspanya - İskoçya
21: 45 Güney Kıbrıs - Norveç
21: 45 Faroe Adaları - Polonya
21: 45 Arnavutluk - Çekya
21: 45 Andorra - Kosova
21: 45 Belarus - Romanya
TÜRKİYE KUPASI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur karşılaşmaları devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
13: 00 Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Medicana ile forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza atacak.
Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
TRABZONSPOR
Trabzonspor'da her konuda anlaşmaya varılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
VOLEYBOL
10: 30 Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone arasında sponsorluk anlaşması imzalayacak.
BASKETBOL
-EuroLeague-
20: 30 Anadolu Efes - Real Madrid
21: 00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Partizan
21: 00 ALBA Berlin - Cazoo Baskonia
21: 15 Panathinaikos - Bayern Münih
21: 30 Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv
-EuroCup Kadınlar -
20: 30 Bursa Uludağ - PEAC-PECS
20: 30 Elfic Fribourg - Emlak Konut
CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU
12: 20 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde 180.6 kilometrelik Marmaris - Bodrum (Yalıkavak) etabı koşulacak.