Haberler

Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz"Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık""Çok kuvvetli bir takıma sahibiz"A MİLLİ FUTBOL TAKIMI21: 45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.

Simge Aköz: Ümit ediyorum ki finallerin galibi bu sene biz oluruz

"Biri kazanacak, biri kaybedecek noktasındaydık"

"Çok kuvvetli bir takıma sahibiz"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21: 45 A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak.

EURO 2024 ELEMELERİ

19: 00 Letonya - Ermenistan

21: 45 İspanya - İskoçya

21: 45 Güney Kıbrıs - Norveç

21: 45 Faroe Adaları - Polonya

21: 45 Arnavutluk - Çekya

21: 45 Andorra - Kosova

21: 45 Belarus - Romanya

TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur karşılaşmaları devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

13: 00 Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Medicana ile forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza atacak.

Sarı-lacivertli ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da her konuda anlaşmaya varılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

VOLEYBOL

10: 30 Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone arasında sponsorluk anlaşması imzalayacak.

BASKETBOL

-EuroLeague-

20: 30 Anadolu Efes - Real Madrid

21: 00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Partizan

21: 00 ALBA Berlin - Cazoo Baskonia

21: 15 Panathinaikos - Bayern Münih

21: 30 Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv

-EuroCup Kadınlar -

20: 30 Bursa Uludağ - PEAC-PECS

20: 30 Elfic Fribourg - Emlak Konut

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

12: 20 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde 180.6 kilometrelik Marmaris - Bodrum (Yalıkavak) etabı koşulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Simge Aköz Futbol Futbol Spor Haberler

title