Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) 12 Dev Adam Projesi'nin başvuruları başladı. TBF, 18 Ocak'ta Erzurum'da 12 DABO Seçmelerine başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 12 Dev Adam seçmelerine 18 Ocak'ta başlıyor. Projenin başvuruları başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında yurt genelinde düzenleyeceği 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) basketbolcu tarama programı için takvim ve yer belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlu lisanslı veya lisanssız tüm çocuklarımızın ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği taramaların birinci etabı 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde, ikinci etabı ise 27-30 Ocak 2025 tarihlerinde ekte sunulan program dahilinde gerçekleştirilecektir" İfadelerine yer verildi. - ERZURUM