12 Dev Adam, çeyrek final için parkede

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda yarın TSİ 13.00'te Fransa ile karşılaşacak.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın TSİ 13.00'te Berlin'de Fransa ile karşılaşacak. Milliler, A Grubu'da Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci olarak bir üst tura çıktı. B Grubu'nda yer alan Fransa ise Almanya, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek ve Macaristan ile karşı karşıya geldi ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.

50. randevu

Türkiye ile Fransa, bugüne kadar 49 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 16 kez parkeden galip ayrıldı. İki ülke ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler mücadeleden 47-33 mağlup ayrıldı. Türkiye ile Fransa arasında son olarak 5 Ağustos 2019'da oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, 74-69'luk skorla galip geldi.

Türkiye - Fransa müsabakasının kazananı, çeyrek finalde Sırbistan-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Larkin'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak

Öte yandan A Milli Basketbol Takımı'nda elinden yaşadığı sakatlıktan dolayı Gürcistan'daki grup maçlarından sonra Türkiye'ye dönen Shane Larkin, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından muayene edilmişti. Larkin'in, Fransa maçında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. - İSTANBUL