12 Bingölspor ve Hakkarispor Ziraat Türkiye Kupası'ndan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında Hakkarispor ve 12 Bingölspor'un Ziraat Türkiye Kupası için çekilecek olan kuradan çıkarıldığını duyurdu. Duruma tepki gösteren 12 Bingölspor Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur kura çekimleri sırasında, ilk tur eşleşmelerinde takım sayısı fazla çıkınca, Hakkarispor ve 12 Bingölspor kura çekilerek turnuvanın dışında bırakıldı. 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan, takımın kupaya katılım hakkının ellerinden alındığı belirterek, "2023-2024 sezonu öncesinde 12 Bingölspor, yönetimsel ve idari alanda büyük bir değişim ve gelişim geçirmiş ve önemli adımlar atmıştı. Bu sezon için Bölgesel Amatör Ligi müsabaka fikstürü henüz açıklanmamışken, teknik ekip ve futbol takımı hazır hale getirilmiş, tesisler ve idari kadro güçlendirilmişti. Yeni yönetim ve idari kadro, takımı şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlamış ve sadece A takımı değil, aynı zamanda şehrin genç sporcularının geleceği için de önemli projeler geliştirmişti. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında, 12 Bingölspor'un kupaya katılma hakkı ellerinden alınmıştır. Bu, sezon başlamadan önce herhangi bir hazırlık yapmamış takımlara katılma izni verilirken, 12 Bingölspor gibi ciddi bir hazırlık yapmış bir kulübe yapılan bir haksızlık olarak görülmektedir. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yanlış uygulamadan vazgeçmesi gerekmektedir" dedi.