12 Bingölspor Bolu kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) temsilcilerinden 12 Bingölspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampı ile sürdürüyor.

BAL'da mücadele eden 12 Bingölspor, yeni sezon için Bolu'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil beyazlı ekip, kampa dahil edilen 3 yeni transfer ile birlikte BAL liglerinin dikkat çeken takımı oldu. Özellikle 2'inci ve 3'üncü liglerin kalbur üstü futbolcusu Umut Pusat transferinden sonra adete rakiplerine göz dağı veren Bingölspor, daha önce de Süper Lig'de 6 sezon top koşturan Zeki Korkmaz'ı da kadrosunda katmıştı. Kampta bir taraftan sıkı bir hazırlık yapan 12 Bingölspor, takımın AS Başkanlığını yapan fenomen şef Bedri Usta'nın mangal şovu ile de moral depoladı. Yeni bir ekip olmaların rağmen çok güzel bir aile ortamı kurulduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Engin Özturan, 3 yıllık projelerinin ilk adımı olan 3'üncü ligin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. - BİNGÖL