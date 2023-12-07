İlk kez küme düşen asırlık kulübün taraftarları, şehri ateşe verdi

Brezilya'nın Serie A takımlarından Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Takımlarının küme düşmesine kızan taraftarların çıkardığı olaylar stadyum dışına taştı. Caddelerde polisle çatışan taraftarlar, park halinde olan otomobil ve otobüsleri ateşe verdi.

Brezilya Serie A'da lig tarihinin küme düşmeyen üç temsilcisinden biri olan Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak bir alt lige düştü. Taraftarlar, caddelerde polisle çatışıp otomobil otobüs ve dükkanları ateşe verdi.

111 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜLER

Santos, ligin son haftasında evinde Fortaleza'ya 2-1'lik sonuçla kaybetti. Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Takımlarını küme düşmesine kızan taraftarların çıkardığı olaylar stadyum dışına taştı. Caddelerde polisle çatışan taraftarlar park halinde olan otomobil ve otobüsleri ateşe verdi.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 arasında yer alıyordu.