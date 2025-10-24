Haberler

11 Yaşındaki Yelkenci Rüzgar Uzel, Şampiyonluklarına Devam Ediyor

11 Yaşındaki Yelkenci Rüzgar Uzel, Şampiyonluklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Türkiye şampiyonluğu ve Balkan dördüncülüğü bulunan 11 yaşındaki milli yelkenci Rüzgar Uzel, yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına devam ediyor. Yelkende kendini geliştiren Uzel, Türkiye Yelken Federasyonu yarışlarında şampiyon olup, Bulgaristan'daki 53. Balkan Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Yelkende Türkiye şampiyonluğu ve Balkan dördüncülüğü bulunan 11 yaşındaki milli yelkenci Rüzgar Uzel, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgar Uzel, 4 sene önce başladığı yelkende kısa sürede kendini geliştirerek yarışlara katılmaya başladı.

Katıldığı yarışlarda dereceler elde eden Rüzgar, mart ayında Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları'nda şampiyon oldu.

Milli takıma seçilen Rüzgar Uzel, geçen hafta Bulgaristan'da düzenlenen 53. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Uzel, optimist junior dördüncüsü oldu.

Yelkende 10 madalyası bulunan sporcu, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgar Uzel, AA muhabirine, Bulgaristan'daki şampiyonanın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Yelkende sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden Uzel, "6 ülkeden 65 sporcuyla mücadele ettik. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Şimdi önümüzde Türkiye şampiyonaları olacak. Orada başarılı olup yine milli takıma girmek istiyorum." dedi.

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü ve sporcunun babası Berk Uzel de Rüzgar'ın 4 yıldır yelken yaptığını dile getirdi.

Başladığı günden beri sporcunun kendisini geliştirdiğini aktaran Uzel, "Rüzgar bu sene önemli yarışlarda ülkemizi temsil etti. Balkan şampiyonasında 65 sporcuyla mücadele etti. Dördüncü olarak milli takımda erken yaşta güzel bir derece elde etti. Ona da bize de umut vermiş oldu. Önümüzde 2026 milli takım seçme yarışları var. Hedefimiz yine Rüzgar'ın milli takımda yer alarak başarılarına Avrupa ve dünya derecelerini eklemesi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
