11 Yaşındaki Milli Yelkenci Rüzgar Uzel, Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

11 Yaşındaki Milli Yelkenci Rüzgar Uzel, Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel, 53. Balkan Şampiyonası'nda ülkesini temsil etmek üzere heyecanla hazırlanıyor. Yelken sporuna 4 yıl önce başlayan Rüzgar, 10 madalya kazanarak uluslararası arenada kendini kanıtladı.

Yelkende Türkiye şampiyonluğu bulunan 11 yaşındaki milli yelkenci Rüzgar Uzel, 53. Balkan Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Rüzgar Uzel, 4 sene önce başladığı yelkende kısa sürede kendini geliştirerek yarışlara katılmaya başladı.

Katıldığı yarışlarda dereceler elde eden Rüzgar, mart ayında Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak yarışlarında birinci olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Milli takıma seçilen Rüzgar Uzel, Bulgaristan'da düzenlenen 53. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yelkende 10 madalyası bulunan milli sporcu, Bulgaristan'dan madalyayla dönerek derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Rüzgar Uzel, AA muhabirine yelken antrenörü olan babası sayesinde yelkenle erken yaşta tanıştığını söyledi.

Denizde olmayı, dalgalarla mücadele etmeyi sevdiğini belirten Rüzgar, "Yelkene başlayıp kendimi geliştirince yarışlara katıldım. Bazı yarışlarım iyi geçmişti, bazı yarışlar kötüydü ama hepsinin sonunda mutluydum. Bugüne kadar katıldığım uluslararası yarışlarda 10 madalya aldım. Balkan Şampiyonası'nda ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil ederek, ödül almak istiyorum. Milli takımla yarışa gideceğim için heyecanlıyım." diye konuştu.

Antrenörü ve annesi, Rüzgar'dan umutlu

Tekirdağ Yelken Kulübü Antrenörü Doğukan Özkovalak da Rüzgar'ın 4 yıldır yelken sporuyla ilgilendiğini dile getirdi.

Başladığı günden beri Rüzgar'ın kendisini geliştirdiğini ifade eden Özkovalak, "Rüzgar kulübümüzün A takım sporcusu. Milli takımla birlikte Balkan Şampiyonası'na katılacak. Ülkemiz ve kulübümüz adına başarılarla dönmesini bekliyoruz." dedi.

Rüzgar'ın annesi Bingül Kemiksiz Uzel ise şampiyonanın oğlu için önemli bir deneyim olacağını aktardı.

Milli takımın şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmesini beklediklerini dile getiren Uzel, "Orada İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı dalgalandırmalarını bekliyoruz. Bulgaristan bizim çocukların bildiği bir yer, sularını, rüzgarını iyi biliyorlar. Dilerim güzel sonuçlarla dönerler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
500
