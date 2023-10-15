11 yaşındaki İskender Zülfikari İtalya'da birinci oldu
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Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlenen ROK Süper Final 2023'ü birinci tamamladı. Lonato kasabasında düzenlenen organizasyona 109 sporcu katıldı. İskender Zülfikari, çocuklar kategorisinde birinciliğini kazanarak podyumda İstiklal Marşı'nı dinletme başarısı gösterdi.
Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlenen ROK Süper Final 2023'ü birinci tamamladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kasabasında düzenlenen organizasyona 109 sporcu katıldı.
Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, çocuklar kategorisinde birinciliğini kazanarak podyumda İstiklal Marşı'nı dinletme başarısı gösterdi.
Kaynak: AA / Spor