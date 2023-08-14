11 Yaşındaki Çağatay Çoklar Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin motosiklet yarışmalarındaki gururu, 11 yaşındaki minik sporcu Çağatay Çoklar dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında bir çok kupa sahibi olan ve 2021'de Türkiye üçüncülüğü ile 2022 yılında ise iki saniye farkla Türkiye şampiyonluğunu kaçırıp, Türkiye ikincisi olan Çağatay Çoklar dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek için gün sayıyor.

Bu yıl Afyonkarahisar'da, 1-2 Eylül tarihlerinde Dünya Şampiyonası organizasyonu içerisinde yapılacak olan MXGP Akademi tarafından düzenlenen yarışmalara 65 ve 85 cc motosiklet sınıfında katılacak olan Çoklar'ın, son derece heyecanlı ve bir o kadar da hırslı olduğu öğrenildi.

Dünya şampiyonasına Türkiye'den sadece 5 motosiklet yarışçısına şans verildiğini kaydeden Çağatay'ın babası Niyazi Çoklar ise söz konusu şampiyonaya Türkiye'den sadece 5 sporcunun davet aldığını belirtti.

Çağatay ile gurur duyduğunu kaydeden Niyazi Çoklar, "Oğlumun dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olması beni de en az O'nun kadar heyecanlandırıyor. Ben, ülkem adına yarışacak olan oğlumun başarılı olabilmesi için elimden geldiğince her türlü maddi ve manevi desteği vermeye çalışıyorum. Ancak bu kez bu şampiyonanın mali portresi oldukça ağır ve ne yazık ki beni aşıyor. Bu yüzden de oğlumun bu şampiyonada iyi dereceler elde edebilmesi için sponsor firmalarca verilebilecek desteğe ihtiyacımız var. Umuyor ve diliyorum ki; bu destekle ülkemizin bu klasmandaki gururu Çağatay, dünya şampiyonasından en az ilk üç dereceye girebilecek bir sonuçla dönecektir" diye konuştu.

Öte yandan Çağatay'ın 5 yaşındaki kardeşi Mert Çoklar'ın da, şimdiden ağabeyinin izinden gitmeye hazırlanan bir motosiklet sporcusu adayı olduğu öğrenildi. - BALIKESİR