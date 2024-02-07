11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da düzenlenecek

11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open) 8-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Antalya Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada yaklaşık 60 ülkeden bin 900 civarında sporcu mücadele edecek. Turnuvada yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinin yanında Poomsae mücadelesi de yapılacak. Yıldızlar ve gençler kategorisindeki müsabakalar uluslararası puan verirken, büyükler kategorisindeki dereceler olimpik puan olarak sporcuların hanelerine yazılacak.

Turnuvada, 8 Şubat'ta Poomsae, 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta gençler ve 13-14 Şubat'ta ise büyükler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın 11.'sini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şubat ayının başı artık tüm dünyada Turkish Open haftası olarak biliniyor. Ülkemizde yine önemli bir organizasyona imza atacağız. Yıldız ve genç sporcularımızı geleceğe hazırlarken, büyükler kategorisinde sporcularımıza ülkemizde olimpik puan kazandırmanın önünü açıyoruz. Antalya'da birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL