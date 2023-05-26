11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması Sona Erdi

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda 32 ülkeden 400 sporcu mücadele etti. Final müsabakaları bugün yapıldı ve organizasyon modern okçulukta dünya sıralaması için ilk kez puan verdi. Kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalya kazanan sporcular belirlendi.