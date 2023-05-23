11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması İstanbul'da düzenlenecek

İstanbul Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmalara 32 ülkeden 400'e yakın sporcu katılacak ve dereceye giren sporcular dünya sıralamasında puan elde etme hakkı kazanacak.

11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Okçular Vakfı tarafından tertip edilen ve ilkinin 2013 yılında yapıldığı organizasyon, Okçular Tekkesi'nde düzenlenecek.

Geleneksel, modern ve makaralı okçuluk kategorilerinde düzenlenen yarışmalara bu yıl 32 ülkeden 400'e yakın sporcu katılacak.

İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünün kutlanacağı organizasyonda dereceye giren sporcular, dünya sıralamasında puan elde etme hakkı kazanacak.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, on yıldır olduğu gibi bu yıl da Fetih Kupası'nın bir spor ve kültür şöleni olarak gerçekleşeceğini belirtti.

Etkinliğe olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını vurgulayan Yıldız, organizasyonda kültürel etkileşimin sağlandığına da dikkati çekti.