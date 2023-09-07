11. Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu Heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu pazar 11'incisini düzenleyeceği Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda yine büyük heyecan yaşanacak. İzmir'in kurtuluş yıldönümü anısına koşulacak maratona 2 bin 500 atlet katılacak. 10 Eylül Pazar günü koşulacak yarı maraton Cumhuriyet Meydanı, İnciraltı, Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 08.00'de verilecek. Ödül töreni saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor