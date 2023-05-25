11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması başladı (2)

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA)- 11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, eleme müsabakaları ile başladı. Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen yarışmalarda 32 ülkeden 400 sporcu yer alıyor. Bugün yapılan eleme mücadeleleri ile başlayan organizasyon, yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona erecek.

Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın açılışına Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay ile Erdoğan Demirören, milli sporcular, farklı ülkelerden gelen heyetler ve davetliler katıldı.

HAYDAR ALİ YILDIZ FETİH KUPASI, HER YIL TÜRK VE DÜNYA OKÇULUĞU İÇİN AYRI BİR HEYECAN

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, heyecanlı olduklarını dile getirerek, 'Fetih Kupası, her yıl Türk ve dünya okçuluğu için ayrı bir heyecan. Bu yıl 32 ülkeden 400'e yakın sporcu var. Güzel, centilmence bir yarışma olacak' dedi.

'HER YIL KALİTESİYLE, ORGANİZASYON YETENEĞİ VE ZENGİNLİĞİYLE KATARAK DEVAM EDİYORUZ'

Fetih Kupası'nın her yıl daha da geliştiğini ifade eden Yıldız, 'Her yıl kalitesiyle, organizasyon yeteneği ve zenginliğiyle katarak devam ediyoruz. Geleneksel okçuluk ile modern okçuluğunun aynı anda yapılabildiği dünyadaki tek organizasyon. Disiplinler birbirini tanıma şansına kavuşuyor. Geleneksel okçulukta belirlediğimiz kurallar, dünyadaki diğer geleneksel okçuluk müsabakalarında referans olarak alınıyor' diye konuştu.

GÖKTUĞ ERGİN HAZIRLIK SÜRECİMİZİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 11'inci Fetih Kupası için İstanbul'da bulunduklarını ifade ederek, 'Sporcularımız sabah itibarıyla yarışmalarına başladı. İstanbul'umuzun fethi bizim için çok önemli ve duygusal gün aynı zamanda dünya sıralamasına puan verme gibi kimliği ile yeni bir yapıya bürünmüş durumda Fetih Kupası. Bu anlamda sporcularımızın performansını yakından takip ediyoruz. Hazırlık sürecimizin önemli bir parçasıydı bu yarışma. Buraya gelmeden önce dünya kupasını 3 bronz madalya ile tamamlayıp buraya geldik. Buradan da Pazar günü milli takım sporcularımızla Hırvatistan'da Avrupa Grandprix'ine katılacağız. Bu yoğun süreçte İstanbul ayağı bizim için önemli bir rejenerasyon yarışması oldu diyebilirim' diye konuştu.

'DÜNYA ŞAMPİYONASI VE AVRUPA OYUNLARI, 2024 PARİS OLİMPİYATLARI İÇİN KOTA MÜCADELESİ'

Takvimlerinin bu sene çok yoğun olduğunu ifade eden Göktuğ Ergin, 'Arka arkaya neredeyse her hafta sonu dünyanın değişik bir yerinde yarışmaya katılıyoruz. Önümüzde de çok zorlu bir süreç var. Dünya Kupası'nın 3 ve 4'üncü ayakları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Oyunları.. Hem Dünya Şampiyonası hem de Avrupa Oyunları, 2024 Paris Olimpiyatları için kota mücadelesi bizim için. Bu yoğun süreci 2022 Ekim ayından beri tabi tuttuğumuz bir zihinsel hazırlık programı ile doğru bir şekilde yetiştirmeye çalıştık. Şu an için elde ettiğimiz veriler ve sporcularımızın yarışmalarda gösterdikleri performanslar bizim için sezonun geri kalanına umut verici. Tabii ki hem toparlanma süreçlerini yarışmalardaki mental dayanıklıklarını iyi bir şekilde götürebilirsek şu ana kadar elde ettiğimiz başarıların üzerine koyarak yılı iyi bir şekilde tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

METE GAZOZ İSTANBUL'DA OLMAMIZIN AVANTAJLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, DHA'ya yaptığı açıklamada organizasyonun her sene üstüne katarak ilerlediğini ifade ederek, '5'incisinde yurt dışında şampiyonadaydım ama geri kalan Fetih Kupalarında vardım. Burada olmak güzel bir şey. Bu sene ilk defa dünya sıralamasına puan vermeye başladı. Bu bizim için güzel bir şey. Dünya sıralaması ciddi önem taşıyor olimpiyatlara gidebilmek için Kendi ülkemizde İstanbul'da olmamızın avantajlı olduğunu düşünüyorum' dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ'

Önlerinde Avrupa kupası olduğunu dile getiren Mete Gazoz, 'Sonrasında dünya kupası var. Avrupa oyunları ile dünya şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları için kota verecek şampiyonalar olacak. Bir sene erkenden ilk yarışmalarda kotayı almak bizim için ok büyük bir artı olur. Ben takımıma güveniyorum. Çok güçlü bir takımız. Bütün Geride kalan 2 dünya kupası çok güzel geçti. Bütün hepsinde bir öncekinden daha iyi sonuçlar elde ettik. Umarım bu hep bir öncekinden daha iyi olarak gider' diye konuştu.

'OLİMPİYATLARDA İKİ ALTIN ALAN OLMADI AMA BU PARİS'TEN SONRA BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK'

Mete Gazoz, olimpiyatlarda okçuluk branşında bireysel anlamda hiç iki tane altın madalya alan olmadığını ifade ederek, 'İşte bu da Paris'e kadar böyle olacak. Paris'ten sonra artık böyle bir şey olmayacak' şeklinde konuştu.

Milli okçu kendisine farklı ülkelerden organizasyona katılanların kendisine olan ilgisi hakkında ise 'Çok mutluluk verici sadece kendi bulunduğum ülkemde değil diğer ülkelerdeki insanların da beni takip etmesi, takdir etmesi gelip böyle güzel sohbetler etmemiz çok güzel ve mutluluk verici benim için' ifadelerini kullandı.