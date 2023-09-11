Haberler

Milli Futbol Takımı ve Türk Kulüpleriyle İlgili Güncel Gelişmeler

Spor Haberleri

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI17.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Milliler, Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip günü izinli olarak geçirecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Siyah-beyazlılar günü izinli olarak geçirecek.

BAŞAKŞEHİR

12.00 Turuncu-lacivertli ekipte, yeni teknik direktör Çağdaş Atan için imza töreni düzenlenecek.

EURO 2024 ELEMELERİ

D GRUBU

A Milli Futbol Takımı'nın bay geçeceği haftada, D Grubu'ndaki karşılaşmalar oynanacak.

19.00 Ermenistan - Hırvatistan

21.45 Letonya - Galler

J GRUBU

21.45 Portekiz - Lüksemburg

21.45 Slovakya - Lihtenştayn

21.45 İzlanda - Bosna-Hersek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Antalyaspor Japonya Spor Haberler

title