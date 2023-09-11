Milli Futbol Takımı ve Türk Kulüpleriyle İlgili Güncel Gelişmeler
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI17.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.00 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.00 Milliler, Japonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip günü izinli olarak geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Siyah-beyazlılar günü izinli olarak geçirecek.
BAŞAKŞEHİR
12.00 Turuncu-lacivertli ekipte, yeni teknik direktör Çağdaş Atan için imza töreni düzenlenecek.
EURO 2024 ELEMELERİ
D GRUBU
A Milli Futbol Takımı'nın bay geçeceği haftada, D Grubu'ndaki karşılaşmalar oynanacak.
19.00 Ermenistan - Hırvatistan
21.45 Letonya - Galler
J GRUBU
21.45 Portekiz - Lüksemburg
21.45 Slovakya - Lihtenştayn
21.45 İzlanda - Bosna-Hersek