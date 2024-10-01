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11. Eker I Run ile İyilik Peşinde Koşulacak

11. Eker I Run ile İyilik Peşinde Koşulacak
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Bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Eker I Run etkinliğinde, katılımcılar yardımseverlik koşusu kampanyalarına destek olmak amacıyla koşacak. Geçtiğimiz yıllarda önemli bağışlar toplayan etkinlikte, toplam bağış miktarı 4 milyon TL'yi geçti.

11'inci Eker Run'da Yardımseverlik Koşusu kampanyalarında toplanan bağış hızla yükselmeye devam ediyor. İyilik peşindeki katılımcılar, en yüksek bağışın toplanması için koşuyor.

Bursa'nın spor gündeminin en önemli etkinliklerinden biri olan 11. Eker I Run, 6 Ekim'de Bursa Eker Meydan'da düzenlenecek. Uludağ'ın zirvesinden başlayan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın yanı sıra, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, 5K, 15K, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Koşusu'nun gerçekleştiği Eker I Run'da geçen yıl 4 bin 500 sporcuyla katılımcı rekoru kırılmıştı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle parkur kontenjanları hızla dolan 11. Eker I Run, yarışma heyecanının yanı sıra iyilikleri çoğaltan Yardımseverlik Koşuları ile de fark oluşturmaya hazırlanıyor. 11. Eker I Run'da, bu yıl da Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşulacak. Gönüllü koşucular, açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile farklı sivil toplum kuruluşlarının faydalanıcı gruplara özel olarak geliştirilen projeleri için bağış toplayacak.

Yapılan açıklamaya göre, etkinliğe geri sayım devam ederken, 23 Eylül 2024'te açılan kampanyalarda toplanan bağış tutarı şimdiden 1 milyon TL'yi geçti. Adım Adım'ın, ipk.adimadim.org sitesinde halihazırda; bin 700'den fazla bağışçı ve 500'ün üzerinde gönüllü sporcunun katkısıyla toplanan kaynak giderek büyürken, bağış kampanyasının sonlanacağı 21 Ekim tarihinde en yüksek bağış tutarına ulaşılması hedefleniyor.

Koşularda elde edilen kaynaklar ve destek veren STK'lar hakkında şu açıklama yapıldı:

Toplam kaynak 4 milyon 920 bin TL'ye ulaştı

Koşularda, 2018'den 2022 yılına kadar; 23 farklı STK için toplanan kaynak yaklaşık 2 milyon 220 bin TL'ye ulaşırken, 2023 yılında bu rakamı da aşan bir rekor kırıldı. 6 bin 500'den fazla bağışçı, 717 gönüllü sporcunun katkısıyla 15 STK için 2 milyon 700 bin TL'nin üzerinde kaynak oluşturuldu. Çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar destek bekleyen bin 200'den fazla faydalanıcıya katkı sağlandı. 10. Eker I Run'da önceki 5 yılın toplam bağış miktarını da aşan bir kaynağa ulaşıldı. Böylece tüm zamanlarda toplanan bağış miktarı 4 milyon 920 bin TL oldu.

11. Eker I Run'da iyilik peşinde koşacak 18 STK şöyle sıralanıyor:

Açık Alan Derneği, AKUT, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Parıltı Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), UNICEF.

Yardımseverlik koşusu yapacak STK'ların projeleri

Açık Alan Derneği - "Derin Yoksulluk Ağıyla Dayanışmaya Katıl" Projesi

AKUT - "Her Adım Bir Hayat" Projesi

Bursa LÖDER - "Kanserli Çocuklar Sağlığa Ulaşsın" Projesi

ÇYDD - "Teknoloji Destek" Projesi

KAÇUV - "Rotamız Umudum Eğitim" Projesi

Kansersiz Yaşam Derneği - "Kanserle Mücadelede Aile Yaşam Desteği" Projesi

KEDV - "Daha Eşit Bir Gelecek Dayanışmayla Mümkün" Projesi

KODA - "Köy Öğretmenleri İçin Senin de Tahtada Adın Olsun!" Projesi

Koruncuk Vakfı - "Adımız Koruncuk Adımlarımız Çocuklara Umut" Projesi

Nesin Vakfı - "Çocuklarımız Kendi Ayakları Üzerinde Duruncaya Dek" Projesi

OBİDEV - "Otizmde Bir Gün Değil Her Gün Eğitim" Projesi

Parıltı Derneği - "Teknolojiye Dokunuyorum Dünyaya Erişiyorum" Projesi

TEGV - "Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin" Projesi

TEV - "Eğitimde Dur Durak Yok" Projesi

Tohum Otizm Vakfı - "Otizmli Çocuklara Eğitim Güneşi Ol" Projesi

TSÇV - "Depremzede Engelli Çocuklarımızın Sesi Ol!" Projesi

TÜKD - "Kızlar Okusun Hayata Dokunsun" Projesi

UNICEF - "Deprem Bölgesinde Eğitim" Projesi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İyilik bursa Spor

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