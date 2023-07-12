Karabük'te düzenlenecek olan 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın fikstür çekimi yapıldı. Takımların eşleşmeleri belirlendi ve turnuva yarın başlayacak. Şampiyonanın açılış seremonisi ise yine yarın yapılacak.

Karabük'te yarın başlayacak 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın fikstür çekimi yapıldı.

Soğuksu KYK Yurdu'nda düzenlenen teknik toplantının ardından yapılan kura çekimi ile takımların eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonanın ilk maçı yarın saat 10.00'da Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Ukrayna ve Polonya erkek milli takımları arasında oynanacak. Organizasyonun açılış seremonisi ise yarın saat 18.00'de yapılacak.

Seremoninin ardından Türkiye ve Bulgaristan erkek milli takımları saat 19.00'da maça çıkacak.

Türkiye, İtalya, Fransa, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan'ın kadın ile erkek milli takımlarının katıldığı turnuvanın grup maçları 18 Temmuz'da tamamlanacak. Şampiyonanın yarı final maçları 20 Temmuz'da, final ile üçüncülük maçları ise 22 Temmuz'da oynanacak.

Teknik toplantı ile kura çekimine, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili Yakup Ümit Kihtir, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Voleybol Sorumlusu Bülent Ersöz, EDSO Voleybol Direktörü Yuliya Topciyeva, voleybol baş hakemleri ve milli takımların yöneticileri katıldı.