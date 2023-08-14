11-14 yaş güreş müsabakaları Kırşehir'de başladı
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Kırşehir'de düzenlenen 11-14 yaş güreş müsabakalarında 500 sporcu mindere çıkıyor. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü, sporcuların Kırşehir'in değerlerini öğrenerek ayrılacaklarını belirtti.
11-14 yaş güreş müsabakalarına ev sahipliği yapılıyor
KIRŞEHİR - Kırşehir'de 50 ilden 500 sporcu, 11-14 yaş güreş müsabakalarında güreşiyor.
Analig Osman Bayraktar Sezonu Grekoromen ve Serbest Stil Güreş Türkiye Birinciliği, Kırşehir'in ev sahipliğinde Kındam Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporcuların sporun yanı sıra şehrinde değerlerini öğrenerek Kırşehir'den ayrılacaklarını söyledi. Şahin; "Ata sporu güreş müsabakalarının Kırşehir'de yapılmasını önemsiyoruz. Bölgelerinde derece yapmış sporcuların derece yapmış olanlarının katılımıyla yapılan Türkiye şampiyonasını önemsemekteyiz" dedi.
6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle düzenlenen müsabakalarda 500 sporcu mindere çıkacak.