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11-12 Yaş Ulusal Gelişim Bölge Müsabakaları Afyonkarahisar'da Başlıyor

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Bölge Müsabakaları Afyonkarahisar'da Başlıyor
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Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Bölge Müsabakaları, 15-17 Kasım tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. 479 sporcu, farklı yüzme stillerinde yeteneklerini sergileyecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Bölge Müsabakaları, 15-16-17 Kasım tarihlerinde Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek olan müsabakalarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 11-12 yaş kategorisindeki 479 sporcu, farklı yüzme stillerinde yeteneklerini sergileyecek.

Müsabakaların açılış seremonisi, 15 Kasım Cuma günü saat 15.40'ta Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek. Sporcular, aileleri ve Afyonkarahisar halkının yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakaların genç yüzücüler için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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