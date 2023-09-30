100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı'nın ev sahipliğindeki 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi.

Celal Atik Yüzme Havuzu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un iki ekiple yer aldığı turnuvada, Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos ile Panionios da mücadele ediyor.

Sabah seansında İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı, Panionios'u 14-8, Galatasaray da Olympiakos'u 15-10 yenerken, akşam seansında ise Galatasaray, İzmir Büyükşehir Belediyespor B Takımı'nı 16-8, İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı da Olympiakos'u 23-7'lik skorlarla geçti.

Organizasyon yarın Panionios-Olympiakos ve İzmir Büyükşehir Belediyespor A Takımı-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.