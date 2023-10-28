- 100. Yıl Rallisi'nin 4. yarışı Bolu'da başladı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" büyük bir coşkuyla başladı.

- 100. Yıl Rallisi'nin 4. yarışı Bolu'da başladı

BOLU - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" büyük bir coşkuyla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan nefes kesen "100. Yıl Rallisi" büyük bir coşkuyla start aldı. TOSFED tarafından Bolu Valiliği koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilen "100. Yıl Rallisi" Demirciler köyünde başlangıç noktasında başladı. Yarış için start noktasına geçen ralli otomobillerinin başlama anları nefes kesti. Parkurun kenarlarında bekleyen vatandaşlar, dakikalarda çıkış yapan araçları cep telefonlarıyla görüntüledi. Şampiyonaya katılan 63 araç ve 126 sporcu, yarışın ilk gününde 5 etabı geçecek. Tecrübeli ralli pilotları, yarışın ikinci gününde ise 4 etapta mücadele edecek. Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etaptan oluşan ralli, Cumhuriyet Bayramı'nda Valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.