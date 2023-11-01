100. Yıl IDPA Türkiye Şampiyonası'nda CANiK birinci oldu

CANiK ana sponsorluğunda bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna Bulgaristan'da düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yarışmacının katıldığı IDPA Türkiye Şampiyonası'nda CANiK Team sporcuları ödülleri topladı.

CANiK ana sponsorluğunda bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna Bulgaristan'da düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yarışmacının katıldığı IDPA Türkiye Şampiyonası'nda CANiK Team sporcuları ödülleri topladı.

Sportif atıcılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelen Türkiye, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna düzenlenen IDPA (International Defensive Pistol Association- Uluslararası Savunma Tabancaları Birliği) Türkiye Şampiyonası, Bulgaristan'da gerçekleşti. Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK'in ana sponsor olarak destek verdiği şampiyonada Macaristan, Polonya, Romanya, İtalya, Litvanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan, Estonya, Bulgaristan ve Türkiye dahil olmak üzere 11 ülkeden toplamda 111 seçkin sporcu yarıştı.

Alperen Kıvılcım genel sıralamayı birinci tamamladı

Daha önce katıldığı pek çok uluslararası turnuvada kupayı evine götüren CANiK Spor Atıcılık Takımı, IDPA Türkiye Şampiyonası'nda da ödülleri topladı. Alperen Kıvılcım genel sıralamayı birinci bitirerek Carry Optic Master 1, Carry Optic Division Champion, High Industry ve Carry Optic High Staff ödüllerini alırken, Taha Oğuzhan Kaymak Esp-SS kategorisinde 1'incilik ödülünün sahibi oldu.

"Dünyanın ilgi ile takip ettiği bir marka haline geldik"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerliyor, ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bugün hem savunma sanayimizin hem de sportif atıcılığın en önemli temsilcilerinden biri olarak, dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği bir marka haline geldik. Geçtiğimiz günlerde elde ettiğimiz 'dünya şampiyonluğu'nun ardından, IDPA Türkiye Şampiyonası'nı da başarı ile tamamladığımız için mutluyuz. Sportif atıcılığın yanı sıra bu alandaki sporcuların da yetiştirilmesi için katkı sunuyor, sponsorluk desteklerimizle, bu müsabakaların sesi olmayı sürdürüyoruz. Ülkemiz için son derece büyük önem taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum gününde, elde ettiğimiz bu kıymetli ödüllerden dolayı CANiK Spor Atıcılık Takımımızı tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN