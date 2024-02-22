100. Yıl Gençler Masa Tenisi Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası, Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çorum, İstanbul, Bursa, Batman, Mardin, Kayseri, Adana, Isparta, İzmir, Hatay, Van, Tekirdağ, Ankara, Konya, Niğde, Giresun, Muğla, Ordu, Gaziantep, Elazığ, Zonguldak, Kastamonu ve Burdur'dan toplam 24 kız ile 24 erkek takımının yanı sıra, ferdi sporcular katıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Amasya İl Temsilcisi Erhan Çanakçı, şampiyonanın hazırlıklarını eksiksiz tamamladıklarını, 25 Şubat tarihinde son erecek organizasyonda güzel müsabakalar izleyeceklerine inandıklarını kaydetti.

Mavi Ege Spor Kulübü Antrenörü Semih Özoğlu ise şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Burada Türkiye Şampiyonası'na geldik. Çocuklarımızın moralleri çok iyi. Her şey yerli yerinde, organizasyon çok güzel. Bölgede dereceye girdiğimiz için buradaki 24 takım arasına kaldık. Çocuklarımızı hayata hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.