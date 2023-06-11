Darıca Belediyesi tarafından organize edilen 100. Yıl Darıca Koşusu, Yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sporu ve sporcuyu destekleyen, önemli spor organizasyonları ile sporda da marka ilçe olma yolunda ilerleyen Darıca Belediyesi, 100. Yıl Darıca Koşusu ile sporseverleri buluşturdu.

100. Yıl Darıca Koşusu yapıldı

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İSTANBUL, (DHA) -

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen 100. Yıl Darıca Koşusu, Yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Sporu ve sporcuyu destekleyen, önemli spor organizasyonları ile sporda da marka ilçe olma yolunda ilerleyen Darıca Belediyesi, 100. Yıl Darıca Koşusu ile sporseverleri buluşturdu. Darıca Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tempo Atletizm işbirliğinde düzenlenen koşu etkinliğine aralarında elit sporcular ve milli atletlerin de yer aldığı yaklaşık 600 kişi katıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu ve WA yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleşecek koşu renkli görüntülere sahne olurken, sporseverler Bayramoğlu ve Balyanoz Koyu'nun eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı.

MADALYALARI BAŞKAN BIYIK TAKDİM ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli İl Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ve Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan da katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan İl Spor Müdürü Yavaşer, önemli organizasyon için Darıca Belediyesi'ne teşekkür etti. Darıca'yı spor şehri yapmak adına canla başla çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tüm sporcuları tebrik ederek, "Türkiye yüzyılının başlangıcı olan ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız bu özel yılda düzenlediğimiz etkinliğimiz ile ilçemizin marka değerine katkı sunmak istiyoruz. Şehirlerin gelişmesi için sportif faaliyetlerin çok önemli rol oynadığını biliyoruz. Her yıl daha da geliştirerek bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleşirken dereceye giren sporculara ödüllerini Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol üyeleri takdim etti.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Kadın ve erkek yaş gruplarında ilk 5'e giren sporculara madalya ve kupa verilirken dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu.

10 KM KOŞUSU ERKEKLER:

1- Hüseyin Can

2- Bahattin Ünay

3- Yunus Emre Akkuş

4- Aykut Taşdemir

5- Selim Seven

10 KM KADINLAR:

1- Senem Eser

2- Ümmü Kiraz

3- Svetlana Kaya

4- Sena Doğan

5- Burcu Aktaş

KADIN 35-39 YAŞ:

1- Maria Kolpakova

2- Melike Sigeze

3- Elena Yavuz

KADIN 40-44 YAŞ:

1- Şahnaz Yaman

2- Nur Aşkın

3- Belgin Arı

KADIN 45-49 YAŞ:

1- Özlem Kırlı

2- Neslihan Zengin

3- Hülya Takım

KADIN 50-54 YAŞ:

1- Elmas Altıgöz

2- Ayfer Yavuz

3- Nazan Mutlu

KADIN 55-59 YAŞ:

1- Fatma Karabelli

KADIN 60-64 YAŞ:

1- Ayşe Kılıç

2- Tülin Bayraktar

3- Sebahat Uzunköprülü

ERKEK 35-39 YAŞ:

1- Yasin Küçükbahar

2- Ömer Altun

3- Necati Aktaş

ERKEK 40-44 YAŞ:

1- Sinan Koşay

2- Yücel Aydın

3- Sıtkı Aydın

ERKEK 45-49 YAŞ:

1- Kıyasettin Yalçın

2- Hasan Sarışın

3- Haydar Erdoğdu

ERKEK 50-54 YAŞ:

1- Yalçın Balcı

2- Hüseyin Hüsnü Erbil

3- Gökhan Çalık

ERKEK 55-59 YAŞ:

1- Ömer Şahin

2- Necmi Ar

3- Mehmet Ali Akbulut

ERKEK 60-64 YAŞ:

1- Necat Hümmet

2- Ali Turan

3- Rahim Çalışkan

ERKEK 65-69 YAŞ:

1- Hasan Kıran

2- Gürsoy Burma

3- Fuat Ali Çolpan

ERKEK 70-74 YAŞ:

1- Mengüç Gözüyaşaran

2- Oruç Atalayın

3- Mustafa Demirtaş

ERKEK 75 + YAŞ:

1- İsmail Yörükoğlu

2- Ahmet Poyraz