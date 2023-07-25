- "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun" basın lansmanı yapıldı

SİVAS - Türkiye Bisiklet Federasyonu, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya Uluslararası 100. Yıl Bisiklet Turu düzenleyecek. 1 Ağustos Salı günü start alacak bisiklet turunun basın lansmanı Sivas'ta gerçekleştirildi.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi Kongre Salonunda gerçekleştirilen basın lansmanına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve kurum müdürleri katıldı.

Burada konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışa katılacak sporculara başarılar dileyerek, "Cumhuriyetimizin tarihinin başladığı temellerinin atıldığı bu şehirden 100. yıl Cumhuriyet turunu başlatmak istedik. Hemen hemen hazırlıkların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sivas'ta emeği geçen herkese ayrı ayrı bisiklet ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız, yaşıyoruz. Sivas hakikaten Türkiye'de önemli bir şehir. Bisiklet ailesi gerçekten iyi yerlere gidiyor. Bisiklet tarihinde 2011'de ilk defa Avrupa şampiyonu olmuştuk. Geçen hafta biz tekrar o günleri yaşadık. İnşallah 2028 olimpiyatlarında ülkemize altın madalya hediye etmek istiyoruz. Sivas bize çok iyi bir misafirperverlik gösteriyor. Yarışlarımızın hayırlı olmasını diliyorum ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Hilmi Bilgin: "Sivas turnuvalar şehri oldu"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, yarışın Sivas'tan başlamasının öneminden bahsederek, "Federasyon başkanımızın şahsında tüm ekibine böyle anlamlı bir programı aslında en uygun bir yerden başlattıkları için teşekkür ediyorum. Bu binada bu devletin, cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Türkiye 100 yılının başlayacağı bir dönemde yine anlamlı bir organizasyonda bir aradayız. Yarışa katılacak tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sivas artık turnuvalar şehri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptık. Gençlerine umut verecek güzel oluşturacak bu tip organizasyonları hep birlikte yapacağız. Yapmamız da gerekiyor. Bizim aslında temel görevimiz, temel amacımız da budur. Bu anlamlı organizasyona katılacak sporculara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz Şimşek: "784 kilometrelik parkurda yarışacaklar"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de, yaptığı konuşmasında sporcuların 784 kilometrelik parkurda ter dökeceğini hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 100 yılı onuruna, uluslararası 100. yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Cumhuriyet kenti Sivas'tan başlayacak olmasının mutluluğunu ve gururunu, bu tarihi binada birlikte yaşıyoruz. Sporcularımız cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'tan başlayarak Samsun'a uzanan oradan da başkentimiz Ankara'ya kadar 784 kilometre boyunca bisiklet pedallarına milli mücadele ruhu ile döndüreceklerdir. Aynı zamanda bu organizasyon bisiklet sporunun yerel ve küresel ölçekli geliştirmekle birlikte İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliklerini ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma fırsatını da bizlere sunacaktır. Bu özel yarışlara yurt içinden ve yurt dışından katılım sağlayacak takımlara teşekkür ediyor, sporcularımıza milli mücadele ruhu ile çıktıkları bu turda üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'a plaket ve eşofman takdim etti.

1 Ağustos'ta başlayacak

UCI kıta takımları, milli takımlar ve bölge takımlarının katılacağı 100. Yıl Bisiklet Turu'nda, 16 takımdan 100 bisikletçi 5 gün, 5 etap boyunca Sivas'tan, Ankara'ya Cumhuriyet'in yolunda, tarihin izinde 784 km pedal çevirecek. 1 Ağustos Salı günü Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünde başlayacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 1. etabı Sivas-Amasya (208 kilometre), 2. etabı Amasya-Havza (90 kilometre), 3. etabı Havza-Samsun (135 kilometre), 4. etabı Samsun-Çorum (176 kilometre), son etabı ise Çankırı-Ankara (175 kilometre) olarak belirlendi.