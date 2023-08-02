100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı tamamlandı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 90 kilometrelik Amasya-Havza etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabı, Havza Atatürk Evi Binası önünde sona erdi. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Amasya-Havza etabında Özbekistan Natıonal Team Bisiklet Takımı sporcusu Dmitriy Bocharov birinci, Beykoz Belediyespor Kulübünden Natnael Berhane ikinci, Mes Sungun Azad Continental Takımından Hassan Seyfollahifard ise üçüncü oldu. Etapta dereceye girenlere madalyaları Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle verildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen '100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nu, Cumhuriyetimizin ilk ateşinin yakıldığı Havza'da ağırlamaktan son derece mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada 18 gün kalıp şifalı kaplıcalarımızdan istifade etmiştir. Tüm halkımıza sesleniyorum, gelin aynı izi takip edin siz de burada şifa bulun" dedi.

Program'da konuşan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebeti ile Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen organizasyonun hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Dünya insanlığının birbirini tanımaya, birbirini anlamaya ihtiyacı var. Bu tür sportif etkinliklerin, bir araya gelişlerin insanlığın birbirini daha yakından tanımasına vesile olacağını düşünüyorum. Gelecekte de daha yaşanılabilir bir dünyayı inşa etmek için büyük fırsat olduğunu değerlendiriyorum. Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919'da Havza'ya geldi. Burada 18 gün çalışıyor ve çalıştıktan sonra da Amasya'ya geçip 'Memleketin kaderini milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. O halde ya İstiklal yada ölüm' parolası ile Kurtuluş Mücadelesi anlayışını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Törende mayo giymeye hak kazanan liderlik dalında sarı mayoyu Spor Toto Bisiklet Takımından Ahmet Örken, en iyi tırmanış dağ aslanı, sprint dalında yeşil mayo kazanan Özbekistan National Team Bisiklet Takımı sporcusu Dmitriy Bocharov, en genç sporcu dalında beyaz mayo ise Mes Sungun Azad Continental Takımından Ali Labib Shotorban'ın oldu.

Programa kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN