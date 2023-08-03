100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 3. etabı sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Cumhuriyet'in 100. Yılı onuruna; Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları 2023 takviminde Elit Erkekler 2.2 kategorisinde düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı olan 135,4 km'lik Havza- Samsun etabı sona erdi.

1 Ağustos'ta Sivas'tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 3. etabı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele planlarıyla adım attığı Havza ve Samsun'un ev sahipliğinde kıran kırana mücadele sonrasında sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin ilk meşalesini yaktığı dönemde karargah olarak kullanılan, o zamanki adıyla Mesudiye Oteli'nin (Havza Atatürk Evi) önünden Cumhuriyet rotasında yola çıkan bisikletçiler, zamanın içinde yolculuk yaparak üç buçuk saatin ardından bağımsızlığımızın ilk durağı Samsun'da finişe vardı. 135,4 km pedal basan 100 bisikletçi toplam 1.878 mt irtifa kazandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışta sarı mayonun sahibi olan Ahmet Örken, üçüncü etapta da Türk bayrağını yarış boyunca dalgalandırdı.

Havza - Samsun Etabı'nın galibi Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Yaroslav Parashchak oldu

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda geçmişin izinde büyük mücadeleyle devam eden 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı olan Havza-Samsun etabı nefes kesen finişin ardından sona erdi. Milli mücadelenin ilk karargahları arasında yer alan Havza'dan yola çıkan bisikletçiler, kavurucu sıcağa karşı pedal çevirerek Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye hedefiyle ilk adımını attığı Samsun'a vardı. Etabın yokuş primi bölümünde ataklar olurken, inişlerde heyecanın dozu arttı. Samsun'un benzersiz güzelliğinin ve tarihi dokusunun içinden hızlı bir şekilde Samsun'a gelen bisikletçiler etabı tamamladı. 7 kişilik kaçış grubu ise ise finişe birlikte ulaştı. Üçüncü etabın sonunda 3 saat 18 dakika ve 22 saniyeyle Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Yaroslav Parashchak finişe ilk varan isim oldu. Parashchak'ın ardından VINO SKO takımıyla mücadele eden Daniil Marukhin yarışı ikinci tamamlarken, yine Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nden Maximilian Stedman üçüncü sıraya yerleşti.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun üçüncü etabında ise mayo ve bayrak değişimi oldu. Yarış liderliğini simgeleyen "Sarı Formayla" dördüncü etapta Maximilian Stedman mücadele edecek. Sarı Mayoyu Ahmet Örken'den teslim alan Maximilian, Türk bayrağını da taşıyacak.

Yarışın 4.Etabı, 4 Ağustos'ta 176,1 km mesafesiyle 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun en uzun ikinci etabı olan Samsun - Çorum etabı olacak. Saat 09.00'da Samsun'da bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndan pedal çevirmeye başlayacak bisikletçiler, 176,1 km ve yaklaşık 3 saatin ardından Çorum Valiliği önünde finişe ulaşacak.

Müftüoğlu: "Tam 100 yıl sonra aynı rotada aynı ruhla sürüyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Halkımızın yoğun coşkusu ile devam eden 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turumuz hepimizi adeta geçmişe götürüyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatan aşkıyla çizdiği tam bağımsızlık rotasında aynı ruhu ve heyecanı içimizde hissediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL