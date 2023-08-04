- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda Samsun- Çorum etabının startı verildi

SAMSUN - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna pedalların döndüğü 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda 176 km'lik Samsun- Çorum etabının startı verildi.

Cumhuriyet'in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde 5 Ağustos'ta son bulacak. Bağımsızlık yolculuğunun anısına düzenlenen bu özel organizasyonda, 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele etti.

Milli sporcular, Sivas-Amasya, Amasya-Havza ve Havza- Samsun etabını tamamladıktan sonra bugün de Samsun-Çorum etabına başladı. 10'u yabancı toplam 16 takımın yarıştığı 176 km'lik etapta bisikletçiler, Çorum'a kadar durmadan pedal çevirecekler. Çorum'da sonlanacak etabın ardından Çankırı'ya transfer olacak bisikletçiler, ardından da turnuvanın son etabı olan Çankırı-Ankara etabında pedal çevirip, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan teslim aldıkları Türk bayrağını TBMM'ye ulaştıracaklar.

Samsun-Çorum etabının startını veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun-Çorum Etabı 176 km'den oluşuyor. Bu yarışmanın en uzun etabı. Sporcularımız dün Havza-Samsun etabını tamamlamıştı. Samsun bu manada çok önemli bir şehir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş meşalesini yaktığı, Tütün İskelesi'nden başlattığı mücadeleyi takip eden bir rota ile bisikletçilerimiz Ankara'ya ulaşacaklar. Samsun için gurur verici bir etkinlik olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Bu yüzyılı inşa etmede Samsunumuz genci, yaşlısı ve tüm bireyleriyle etkin bir şekilde yer alıyor. Bu etap Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak da gurur verici. Bisikletçilerimizin sağlıklın bir şekilde Ankara'ya ulaşmasını ümit ediyorum" dedi.

Start törenine ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.