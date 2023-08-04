- 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda Çorum- Samsun etabı tamamlandı

ÇORUM - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı onuruna pedalların döndüğü 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda 176 km'lik Samsun- Çorum etabı tamamlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye hedefiyle ilk adımını attığı Samsun'dan yola çıkan ekipler, kavurucu sıcağa karşı pedal çevirerek Çorum'a ulaştı.

Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Çorum ve Çankırı etaplarının ardından yarın Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde son bulacak.

Bağımsızlık yolculuğunun anısına düzenlenen bu özel organizasyonda, 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele etti.

Kadeş Meydanı'nda düzenlenen törene Samsun-Çorum etabında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Federasyon Asbaşkanı Bahattin Akyön, 7 bin yıllık tarihe damga vuran Çorum'da başka bir tarih yazıldığını söyledi. 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu vurgulayan Asbaşkan Bahattin Akyön, "Türkiye yüzyılının başladığı şu günlerde tarihte bir damgadır. Bisikletle kültürler arası, tarihler arası ulaşımdır. Sevgidir. Saygıdır. Kardeşliktir. Barıştır ve pedallarla Türkiye yüzyılına doğru emin adımlarla yürümektir. Bunu başardık" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.