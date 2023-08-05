100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Çankırı-Ankara Etabı Başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı çerçevesinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabının startı verildi.

Cumhuriyet'in kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Amasya, Havza, Samsun, Çorum'un ardından Çankırı-Ankara etabı ile devam etti. Çankırı Cumhuriyet Meydanında start alan bisikletçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski binasının önünde son bulacak.

Çankırı-Ankara etabında kavurucu güneşin altında 175 kilometre pedal çevirecek sporcular Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan teslim aldıkları Türk bayrağını TBMM'ye ulaştıracak.

"Bizlere emanet bırakılan cumhuriyet yolunda gerçekleştirdik"

Bisiklet turunun 5. etabı olan Çankırı'da konuşan Federasyon Asbaşkanı Bahattin Akyön, "Bu tur milli bir heyecan ve aşk ile Sivas'tan yola çıktı. O heyecan, 784 kilometrelik bir mesafeyi, milli duygularla geçmişte yaşanan, geleceğe köprü olarak bizlere emanet bırakılan Cumhuriyet yolunda gerçekleştirdik" dedi.

"Bisiklet turuna ev sahipliği yapmanın büyük mutluluğunu taşıyoruz"

784 kilometre pedal çeviren bisikletçilere teşekkür eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "100 yıl önce istiklale giden yolda İstiklal Yolunun çok önemli bir parçası olan ilimizde, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılan hitaben Cumhurbaşkanımız himayesinde gerçekleştirilen bisiklet turuna ev sahipliği yapmanın büyük mutluluğunu taşıyoruz. Emeği geçen herkese ve birazdan 175 kilometre pedal çevirecek sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyetmizin 100. yılına yakışır etkinlikler, hem ilimizde hem de ülkemizde devam edecek. Biz de bu 100. yıla yakışır bir şekilde bu yılı inşallah ihya edeceğiz" diye konuştu. - ÇANKIRI