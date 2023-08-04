100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Ankara'da Son Bulacak

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu, Ankara'da tamamlanacak. 16 takımdan 100 bisikletçinin katıldığı tur, 1. TBMM Binası önünde sona erecek. Dereceye giren sporculara ödülleri verilecek ve Türk bayrağı TBMM Başkanvekili'ne teslim edilecek.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, yarın Ankara'da Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. TBMM Binası önünde tamamlanacak.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla ulusal ve uluslararası 16 takımdan 100 bisikletçinin katılımıyla "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Bisiklet Turu" düzenleniyor.

Sivas'ta 1 Ağustos Salı günü başlayan program, Amasya, Çorum, Çankırı etaplarının ardından yarın saat 13.00'te Ankara'da, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde sona erecek.

Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına etaplarda taşınan Türk bayrağı, şampiyon sporcu tarafından 1. TBMM Binası önünde düzenlenecek törenle TBMM Başkanvekili Celal Adan'a teslim edilecek.