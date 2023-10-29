100 yaşındaki Remziye nine Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına katıldı

100 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Remziye Nene Cumhuriyet Yürüyüşüne katıldı

İSTANBUL - Yurt genelinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle kutlamalar devam ederken Arnavutköy'de Fenerbahçe taraftarlarının düzenlediği korteje 100 yaşındaki Remziye Nenede katıldı. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda dünyaya gelen ve Cumhuriyet ile aynı yaşta olan Remziye nene kutlamalara tuttuğu takımın formasını giyerek geldi.

Türkiye'nin bir çok noktasında Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. İstanbul'da akşam saatlerinde boğaz geçici ve uçuş gösterilerinin ardından Arnavutköy'de Fenerbahçe taraftarları kortej düzenledi. Meşalelerin yakıldığı, sloganların atıldığı korteje katılan bir kişi herkesi şaşkına çevirdi. 100 yaşında olduğu öğrenilen Remziye Tosun Cumhuriyet kutlamalarına tuttuğu takımın formasını giyerek katıldı. Düzenlenen kortejin en önünde yer verilen Remziye nene de gençlere katılarak korteji tamamlandı. Taraftarın meşaleler yakarak yaptığı kortej drone ile havadan da görüntülendi.

"Ben gençlere kurban olurum gençler bir başkadır"

Yürüyüş esnasında konuşan 100 yaşındaki Remziye Tosun, "Önemli olan can sağlığı böyle güzel günleri görebilmeyi Allah Nasip Etsin ben gençlere kurban olurum gençler bir başkadır. Ben çok mutluyum Allah herkesten razı olsun" İfadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinlik ile konuşan Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gencay Karademir, "Arnavutköy'de gelenek haline getirdiğimiz yürüyüşümüzde 100 yaşındaki bir teyzemizde bize eşlik etti. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum asıl olan Fenerbahçe'dir" Şeklinde konuştu.

Düzenlenen yürüyüşe küçükten büyüğe onlarca Fenerbahçe taraftarı katıldı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik taraftarın Atatürk Anıtına çelenk bırakması ve İstiklal Marşı okumasının ardından son buldu.

(BT-ZA-

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