100 sporcu dereceye girmek için mücadele etti
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B puanlı Atletizm Mahalli Yarışmaları yapıldı.
B puanlı Atletizm Mahalli Yarışmaları yapıldı. 100 sporcu kıyasıya yarıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları dahilinde Gençler A-B puanlı Atletizm Mahalli Yarışmaları tamamlandı. 18 Temmuz Stadyumu'nda yapılan ve 100 sporcunun katıldığı öğrenciler kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor