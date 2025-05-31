10 Yaşındaki Zişan Sayan, Kayseri TaeKwonDo Şampiyonu Oldu

10 Yaşındaki Zişan Sayan, Kayseri TaeKwonDo Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minikler TaeKwonDo Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Zişan Sayan, 36 kiloda rakiplerini geride bırakarak Kayseri Şampiyonu oldu. Şampiyonluk madalyasını dünya şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan taktı.

10 yaşındaki Zişan Sayan; Minikler TaeKwonDo şampiyonasında Kayseri şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı spor faaliyetleri programında yer alan Minikler Kayseri TaeKwonDo Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Zişan Sayan şampiyon oldu. 28-30 Mayıs tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada rakiplerini bir bir geride bırakan Zişan Sayan mutlu sona ulaştı. 36 kiloda müsabakalara çıkan 2015 doğumlu Sayan, 3 rakibini de mağlup ederek Kayseri Şampiyonu oldu.

Minik şampiyona madalyasını Dünya Şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan taktı. Zişan da, kendisini tebrik eden annesinin elini öperek karşılık verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Haziran itibariyle akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran 'cinsel ilişki' iddiası

Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.