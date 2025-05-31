10 Yaşındaki Zişan Sayan, Kayseri TaeKwonDo Şampiyonu Oldu
Minikler TaeKwonDo Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Zişan Sayan, 36 kiloda rakiplerini geride bırakarak Kayseri Şampiyonu oldu. Şampiyonluk madalyasını dünya şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan taktı.
10 yaşındaki Zişan Sayan; Minikler TaeKwonDo şampiyonasında Kayseri şampiyonu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı spor faaliyetleri programında yer alan Minikler Kayseri TaeKwonDo Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Zişan Sayan şampiyon oldu. 28-30 Mayıs tarihlerinde Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada rakiplerini bir bir geride bırakan Zişan Sayan mutlu sona ulaştı. 36 kiloda müsabakalara çıkan 2015 doğumlu Sayan, 3 rakibini de mağlup ederek Kayseri Şampiyonu oldu.
Minik şampiyona madalyasını Dünya Şampiyonu annesi Arzu Tan Sayan taktı. Zişan da, kendisini tebrik eden annesinin elini öperek karşılık verdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor