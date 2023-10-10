10 Yaşındaki Mavi Ay, Milli Sporcu Olma Yolunda İlerliyor

BİNNUR EGE GÜRÜN KOÇAK - Cimnastik ile 4 yaşında başladığı spor yolculuğuna, bale sanatının ardından buz pateni ile devam eden 10 yaşındaki Mavi Ay, milli sporcu olma yolunda ilerliyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Mavi Ay, günde 6 saat antrenmanla kısa sürede 12 madalyanın sahibi oldu.

AA muhabirinin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla konuştuğu Ay, Ümitköy Spor Kompleksi'ndeki antrenmanı sırasında çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Annesi de balerin olan Ay, balenin ve sporun farklı ve sevdiği alanlar olduğunu belirterek, "Cimnastiğe 4 yaşında başladım, birkaç yıl sonra bıraktım. Baleye 6 yaşlarında başladım, eş zamanlı buz pateni de yapıyorum. Severek yaptığım için ikisini birlikte sürdürebiliyorum." dedi.

Sabah saat 05.00'te güne başladığını ve 05.30'da buz pateni antrenmanı olduğunu ifade eden Ay, "Çalışmanın ardından okula gidiyorum. Orada da bale derslerim oluyor. Okul çıkışı, bazı günler yine buz pateni, bazı günler ise bale çalışmalarım oluyor. Günde ortalama 6-7 saat antrenman yapmış oluyorum. Tabii ders de çalışıyorum. Sonunda ödüller geldi. Buz pateninde Türkiye Şampiyonası'nda farklı tarihlerde ikincilik ve üçüncülükler aldım. Dördüncülüklerim de var. Toplam 12 madalyam var." diye konuştu.

Buz patenindeki estetik duruşun, baledeki çalışmalarına katkı sağladığını anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Balede kollarıma ve sırt kaslarıma çalışıyorum. Buz patenine de geçirebiliyorum. Hedefim başarılı bir bale sanatçısı olmak. Çocukluğumdan beri spor yaptığım için kollarım, sırtım esnek. Çalışmalarım, hem buz patenine hem baleye yansıyor. Her gün buz pateni ve bale antrenmanı yapıyorum. Tatilde bile çalışıyorum yoksa her şey geriliyor. Paketli gıda belki haftada bir tüketiyorum. Sebze ve meyveyi çok seviyorum. Doğru beslenmek biz küçük sporcular için çok önemli. "

"Kızlar kendilerinin ne kadar iyi olduğunu bilmeli"

Bale ve sporla ilgilenmek isteyen kız akranlarına çabalamaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Mavi Ay, "Kız kardeşlerim, kendilerinin ne kadar iyi olduğunu bilmeli, başarısızlığa asla üzülmemeli, bunun asla bir sorun olmayacağını kabul etmeli. Bir gün vücut düşük enerjide olabilir, kimi gün de yüksek. İnsan hali, her gün kendilerinden iyi olmayı beklemesinler." dedi.

Sporcuların bazen okulu ihmal ettiğini ama önceliğin her zaman okul olduğunu vurgulayan Ay, "Derslerime çalışırken aynı zamanda olimpiyat hazırlama merkezindeyim. Milli sporcu olmak istiyorum. Kız kardeşlerimin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. Hepsini destekliyorum, sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"İvme kaybetmeden çalışmalarına devam edeceğini umuyoruz"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu antrenörü Giray Şenol, Mavi Ay ile dört senedir çalıştığını ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirtti.

"Mavi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusu. Türkiye genelinde sayısız başarıları var ve milli takıma hazırlanıyor. İleride de ivme kaybetmeden çalışmalarına devam edeceğini umuyoruz." diyen Şenol, Ay'ın yaşından dolayı yeni bir kategoriye geçtiğini ve milli takım sporcusu olmak için hazırlandığını ifade etti.

Şenol, kız çocuklarının buz pateninde başarılı olmasının, sporu ciddiye almalarına ve ailenin çocuğunu antrenmana getirmesine bağlı olduğunu kaydetti.