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10 yaşındaki İskender, İtalya'daki Yaz Kupası Yarışı'nda birinci oldu

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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10 yaşındaki İskender, İtalya'daki Yaz Kupası Yarışı'nda birinci oldu

IAME İtalya Serisi ve WSK serilerinde Türkiye'yi temsil eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlen Yaz Kupası (Trofeo d'Estate) Yarışı'nda birinci oldu.

IAME İtalya Serisi ve WSK serilerinde Türkiye'yi temsil eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, İtalya'da düzenlen Yaz Kupası (Trofeo d'Estate) Yarışı'nda birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Lonato'da gerçekleştirilen gece yarışında mücadele eden İskender Zülfikari, Mini Gr.3 kategorisinde yapılan iki eleme yarışını da ilk sırada tamamladı.

IAME İtalya Serisi X30 Mini klasmanında şampiyona lideri olan İskender, serinin yedinci ve sondan bir önceki raundu için gelecek hafta sonu yine Lonato pistine çıkacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu İskender Türkiye İtalya Spor Haberler

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