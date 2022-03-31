10 yaşında tekerlekli sandalye basketboluyla tanışan Efe'nin hedefi milli takım

ORDU (AA) - Ordu'da 3 yıl önce tekerlekli sandalye basketboluna başlayan 13 yaşındaki Efe Demirsan, milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Ağabeyinin 2017'de babasına ait tüfekle oynadığı sırada silahın ateş olması sonucu kazara vurulan Efe Demirsan, yürüme yetisini kaybetti.

Bu tarihten sonra yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Efe, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2019'da Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye spor Kulübü'ne katıldı.

Kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Efe, oynadığı maçlarda attığı basketlerle takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sundu.

13 yaşındaki Efe Demirsan, AA muhabirine, tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştığı günden bu yana hayatının adeta değiştiğini söyledi.

İlk zamanlarda zorlandığı bu sporu daha sonra çok sevdiğini, ardından forma şansı bulduğunu belirten Efe Demirsan, "Evde oturmak yerine bir takımda bulunmak, günün belli bölümlerini antrenman yaparak geçirmek daha güzel oldu. Can sıkıntısı diye bir şey kalmadı. Bu spora başladıktan sonra hayatım çok değişti." diye konuştu.

Efe, sezonun başından itibaren maçlarda görev almaya başladığını ifade ederek, takıma katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Zamanla daha çok tecrübe kazanarak ve güçlenerek bu sporda ilerlemek istediğinin altını çizen Efe, bunun için önünde uzun bir süre olduğunu anlattı.

Efe Demirsan, kendisi gibi engelli ve spor yapabilme kabiliyeti olanlara tavsiyelerde bulunarak, "Bu arkadaşlarımız kesinlikle bir spor yapmalı. Evde oturup boş durmaktansa bu gibi sporları yapabilirler. Bence hiç vakit kaybetmeden bir spora başlasınlar." ifadelerini kullandı.

Basketbolda hayalleri ve hedefleri olduğunu vurgulayan Efe, "Bu sporda daha güzel yerlere gelebilirim. Bunun için çok çalışıp milli takımda oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Efe Demirsan, takımının bu sezonki hedeflerine de değinerek, "Ligde şu anda üst sıralarda yer alıyoruz ve hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. İnşallah bunu da başaracağız. Şu anda takım olarak çok iyi performans gösteriyoruz." diye konuştu.

Kurucu: "İnşallah bir gün Efe'yi de milli takıma göndermek istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Teknik Sorumlusu Adem Kurucu, Efe'nin 1. Lig'in en genç oyuncularından birisi olduğunu söyledi.

Efe'nin gelişiminin çok iyi olduğunu ve takıma önemli katkılar sunmaya başladığını anlatan Kurucu, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşımız her gün bu sporda üzerine bir şeyler katarak yoluna devam ediyor. Bu sporun temel eğitimini kendisi aldı. İnşallah bizlerin de desteğiyle çok daha iyi yerlere gelecektir. Takımda şu anda milli takımda oynayan arkadaşlarımız var. İnşallah bir gün Efe'yi de milli takıma göndermek istiyoruz."

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Cemal Armutlu da Efe'nin takımın en genç oyuncusu olduğunu belirterek, "Efe, pırıl pırıl ve gelecek vadeden bir sporcumuz. Kendisi bu spora başlayarak hayata daha pozitif bakmaya başladı. Belediye olarak bu gibi genç yeteneklere imkan vermek bizleri de gururlandırıyor." diye konuştu.

Armutlu, bu sporculara imkan tanıyan ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerini sundu.