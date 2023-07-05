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10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Ankara'da Başlıyor

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Ankara'da Başlıyor

Spor Haberleri

İstanbul'da yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open), yarın Ankara'da başlayacak. Turnuvaya 40 ülkeden 1429 sporcunun katılması bekleniyor.

İstanbul'da yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open), yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 6-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Şubat ayında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen turnuvaya 40 ülkeden 1429 sporcunun katılması bekleniyor.

Turnuvada büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Büyükler kategorisindeki karşılaşmalar 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek.

Organizasyonda yarın yıldızlar, 7 Temmuz'da gençler, 8 ve 9 Temmuz'da ise büyükler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

10. Turkish Open için ayrıca 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te açılış seremonisi düzenlenecek.

Müsabakalar, Türkiye Tekvando Federasyonunun YouTube hesabından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Kahramanmaraş İstanbul Türkiye Ankara Spor Haberler

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