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10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Ankara'da yapılacak

10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Ankara'da yapılacak

Spor Haberleri

İstanbul'da yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Ankara'da düzenlenecek.

İstanbul'da yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 10. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "Şubat ayında düzenlenmesi planlanan ancak yaşanan deprem afetinden dolayı ertelenen 10. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open), 6-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır." denildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda 6 Temmuz'da yıldızlar, 7 Temmuz'da gençler, 8-9 Temmuz'da ise büyükler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Kahramanmaraş İstanbul Türkiye Ankara Spor Haberler

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