10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak - Haberler

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10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek organizasyona Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar, büyükler klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek. Yarışma kayıtları ise 16-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İstanbul, Türkiye, Okçuluk, Mayıs, Spor, Haberler

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