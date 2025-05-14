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10. Uluslararası Edirne Maratonu'na 1000 Atlet Katılacak

10. Uluslararası Edirne Maratonu'na 1000 Atlet Katılacak
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Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, bu yıl 'Zafer' temasıyla düzenlenecek maratonda 1000 atletin katılacağını duyurdu. Maraton, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu ile kutlanacak.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun 1000 atletin katılımıyla koşulacağını söyledi.

Akdağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki bir otelde düzenlediği toplantıda, 10. kez düzenlenecek maraton öncesi hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Maratonun bu yıl "Zafer" temasıyla koşulacağını belirten Akdağ, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu maratonumuza yansıyacak. Maraton için bir gün öncesinden kente gelecek sporcularımız bayram heyecanını Edirne'de yaşayacak." dedi.

Akdağ, maratonun tanıtımı ve daha nitelikli sporcuların katılımının sağlanması için Avrupa ve Balkan ülkelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Organizasyon için kente yüzlerce sporcunun geldiğini anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Edirne Maratonu, kentimiz ve ülkemiz için önemli bir organizasyon. Spor turizmine büyük bir katkı sağlıyoruz. Maratonun kayıtları devam ediyor. Bu yıl 1000 atletin katılımıyla organizasyonu gerçekleştireceğiz. Çok özel bir parkurumuz var. Selimiye Meydanı, etkinlik alanımız. Edirne'nin tarihi noktalarının görüldüğü bir parkura sahibiz."

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta atletler, Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar gidecek ve buradan geri dönecek. Sporcular, koşuyu Selimiye Meydanı'nda tamamlayacak.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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