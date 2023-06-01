10. Uluslararası Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 3-4 Haziran'da yapılacak

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling'in de katılacağı 10. Uluslararası Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası, 3-4 Haziran tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek. Turnuva, Adana'nın önemli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin en prestijli organizasyonları arasında yer alan 10. Uluslararası Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 3-4 Haziran tarihlerinde Adana'da yapılacağı bildirildi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Başkanı Petra Sörling'in hem onur konuğu hem oyuncu olarak yer alacağı "Geleneksel Uluslararası 10. Veteranlar Turnuvası" 3-4 Haziran'da Adana'da yapılacak.

Geleneksel olarak yapılan Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasının Türkiye'nin geniş katılımlı önemli organizasyonlarından birisi olduğunu belirten Turnuva Komitesi Başkanı Kemal Sağ, "Değerli sporseverler, Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde, ÇİLTAR MTİ Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi'nin katkısı ile Ç.Ü. Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Türkiye'nin bir numaralı şehri Adana'da yıllardır hem ulusal, hem de uluslararası tanıtımına katkı sunan marka organizasyonlardan bir tanesi Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası olmuştur. Tüm sporseverleri Cumartesi günü saat 9.15'te yapılacak açılış törenimize davet ediyoruz" dedi.

"Masa Tenisine sahip çıkılmalı"

Uluslararası olarak yapılan bu büyük turnuvanın Adana'nın tanıtımına müthiş katkıda bulunduğunu belirten ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü Başkanı Dr. Ali Türemiş, "Bu organizasyonun Adana için inanılmaz bir tanıtım imkanı olduğuna dikkat çekmek gerek. Son 20 yılda Adana'nın en başarılı branşı tartışmasız masa tenisidir. Maalesef masa tenisi yeteri kadar destek görmüyor. İnşallah yerel yönetimler bundan sonra daha duyarlı olur ve gerekli destekleri verirler. Herkes masa tenisine sahip çıkmalıdır" diye konuştu. - ADANA