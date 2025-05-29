10 Süper Lig Kulübüne Para Cezası

10 Süper Lig Kulübüne Para Cezası
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 10 kulübe para cezası verdi. Galatasaray en yüksek ceza olan 1 milyon 98 bin lira ile cezalandırıldı. Ayrıca, Konyasporlu oyuncuya da men cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 10 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Galatasaray'a 1 milyon 98 bin, Göztepe'ye 750 bin, TÜMOSAN Konyaspor'a 504 bin, Fenerbahçe'ye 468 bin, Reeder Samsunspor'a 378 bin, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor'a 168'er bin ve Gaziantep FK'ye 125 bin lira ceza uyguladı.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Alanyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Konyasporlu oyuncu Oğulcan Ülgün'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira ceza verdi.

Trednyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ise Geosis Boluspor ile oynadığı play-off 2. tur rövanş maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira cezaya çarptırıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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