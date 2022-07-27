10 kişilik Fenerbahçe, tur biletini uzatmalarda Dinamo Kiev'e kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk devre genelinde rakibini yarı sahasından çıkarmazken birçok gol pozisyonu da buldu. Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya İrfan Can Kahveci-Emre Mor değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, baskılı futbolunu sürdürdü. Yakaladığı pozisyonlarda golü bulamayan sarı-lacivertliler, 53. dakikada İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının hemen ardından 57. dakikada konuk ekip, Buyalski'nin golüyle öne geçti.

Golün şokunu kısa sürede atlatan sarı-lacivertliler, müsabakanın 68. dakikasında Valencia'nın yerde kalmasıyla penaltı vuruşu kazandı. Kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, vuruştan yararlanamadı.

Kalan bölümde baskısını sürdüren Fenerbahçe, 88. dakikada Lincoln Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda Attila Szalai'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca normal süre 1-1 tamamlandı ve 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçildi.

İlk uzatma bölümünde rakibin baskısını iyi karşılayan Fenerbahçe, uzatmanın ikinci bölümüne 1-1'lik eşitlikle girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 114. dakikada Karavaev'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Sarı-lacivertliler, bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Sezonun ilk golü savunmadan

Fenerbahçe'de sezonun resmi maçlardaki ilk golünü Attila Szalai kaydetti.

Müsabakanın 88. dakikasında Lincoln Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Attila Szalai, kafa vuruşuyla takımının ilk golüne imza attı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Müsabakanın 68. dakikasında Valencia'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına yine Valencia geçti.

Tecrübeli oyuncunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

İsmail Yüksek kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, maçın 53. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon hazırlık döneminde adından sıklıkla söz ettiren ve başarılı performansıyla teknik heyetin gözüne giren İsmail, çift sarı kartla oyundan ihraç oldu.

Müsabakanın 29. dakikasında ilk sarı kartını gören 23 yaşındaki oyuncu, 53. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

İrfan Can direği geçemedi

Fenerbahçe'nin maçın 20. dakikasında bir topu direkten döndü.

Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti.

İrfan Can'ın etkili vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Emre Mor ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, bu sezon sarı-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.

Hazırlık maçlarında etkili bir performans gösteren genç oyuncu, sakatlanarak kısa bir süre formasından uzak kalmıştı.

Emre, maçın ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Genç oyuncu, takımının 10 kişi kalmasının ardından 77. dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.

Arao, sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao, maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın normal süresinde hem ön liberoda hem de stoperde etkili bir performansa imza atan Brezilyalı oyuncu, uzatma bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 94. dakikasında yerini Filip Novak'a bıraktı.