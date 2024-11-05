10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Teşvik Müsabakaları yapıldı. Tam olimpik yüzme havuzundaki yarışlarda minik sporcular ellerindeki Türk bayraklarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi gösterdiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Tam Olimpik Yüzme Havuzunda ' 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme Müsabakaları' düzenlendi.

Sporcular ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andılar. Onlarca sporcunun yarıştığı teşvik müsabakalarında geleceğin kulaçlarına katılım belgesi verildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün deneyimli antrenörlerinden Ahmet Aktaş, "İl Müdürlüğümüz ve il temsilciliğimizin organize ettikleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yüzme yarışlarında, Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Atamızı ebediyete intikalinin 86. Yılında saygı ve minnetle andık. Sporcularımız için 10 Kazım Atatürk'ü anma yüzme yarışları adı altında teşvik müsabakaları düzenledik, yoğun bir katılımla yarışları yaptık. Katılan bütün sporcularımıza ve antrenör arkadaşlarımıza, can kurtaranlarımız ile görev yapan hakemlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM