Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Koşuya 44 ilden öğrenciler katılacak. Aynı zamanda Türkiye'nin En Güçlüsü Yarışması da başkentte düzenlenecek ve 31 ilden 203 öğrenci yarışacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu ve Türkiye'nin En Güçlüsü Yarışması Başlıyor

10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında geleneksel olarak yapılan koşu, 44 ilden sporcuların katılımıyla okullar arasında düzenlenecek.

Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları 1. Etap Parkı'nda yapılacak koşuya, toplam 406 kız, 398 erkek öğrenci katılacak.

Öte yandan, Türkiye'nin En Güçlüsü Yarışması finali de en hızlı koşan, en uzun atlayan ve en uzun atan kategorilerinde 11 Kasım Cumartesi günü başkentte yapılacak. Finalde, 31 ilden 12-15 yaş guruplarında 100 kız, 103 de erkek toplam 203 öğrenci yarışacak.