10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu, Ankara'da yapıldı.

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları 1. Etap Parkı'nda düzenlenen koşuda 81 şehirden 814 sporcu yarıştı.

Koşuda küçük kızlar ve erkekler kategorisinde 2012-2013 doğumlular, yıldız kızlar ve erkekler kategorisinde 2010-2011 doğumular, lise ve dengi okullarda kızlar ve erkekler kategorisinde 2006-2009 doğumlu öğrenciler yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar verdi.

"Hedefe doğru ilerleyen bir yapı var"

TAF Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara katılan bütün çocukların kendileri için "birinci" olduğunu söyledi.

Atatürk'ü Anma Koşusunu'nun geleneksel şekilde her yıl düzenlendiğini hatırlatan Çintimar, "Yarışlara 81 ilimizden 814 sporcumuz katıldı. Bu bizim altyapıdaki gelişim için çok güzel bir örnek." dedi.

Atletizmin Türkiye'nin her ilinde, her bölgesinde artık "inanılmaz seviyeye" yükseldiğini ifade eden Çintimar, şunları söyledi:

"Gençlik Spor Bakanlığımızın yaptığı tesisler, alınan atletizm antrenörleri, TAF, belediyeler ve il müdürlüklerimizle hedefe doğru ilerleyen bir yapı var. Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Onların mücadelesiyle bu ülke buralara kadar geldi. Bundan sonra da bu gençler büyüyerek, yarışlarda şampiyon olarak ülkemizi ve bayrağımızı en yükseğe taşıyacak. Biz de bunun vesilesi, hizmetkarı olarak emek vermeye devam edeceğiz."

-Dereceye girenler

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Küçük kızlar: Sümeyra Buse Albay, Gülce İlgin, Melisa Bingöl

Küçük erkekler: Mustafa Tunahan Özdoğan, Muhammed Ali Kaya, Hüseyin Bünyamin Ev

Yıldız Kızlar: Asmin Akbaş, Semanir Yazğan, Helin Çatkın

Yıldız erkekler: Muhammed Ali Çiçeksöğüt, Salih Özdemir, İbrahim İpçin

Genç bayanlar: Döndü Kübra Boyraz, Zeynep Özkara, Belinay Akbaş

Genç erkekler: Kıyasettin Kara, Azat Özkan, Oğuzhan Ozan.

Öte yandan özel sporcular da günün anısına kendileri için oluşturulan parkurda yarışarak etkinlikte yer aldı.